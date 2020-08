Reizen naar Malta verboden voor Belgen

Vanuit België naar Malta reizen is voortaan verboden. Het Zuid-Europese land gelegen in de Middellandse Zee heeft vrijdag code rood gekregen op de website van de FOD Buitenlandse Zaken, nadat viroloog Steven Van Gucht donderdag waarschuwde dat de situatie er verslechterd is.

De aanpassingen aan de reisadviezen gebeuren altijd na het advies van de experten van Celeval, waar Van Gucht voorzitter van is. In Spanje worden twee bijkomende provincies voortaan als rode regio’s beschouwd. Het gaat om Biskaje (de regio rond Bilbao), en de provincie Soria (gelegen in de regio Castilië-León). In Roemenië kleurt nu ook de regio Noord West rood, waardoor heel het land buiten de regio West nu een rode kleur heeft.

Ook heel wat extra landen en gebieden krijgen code oranje, wat wil zeggen dat hiernaar reizen wordt afgeraden, en bij terugkeer een coronatest en quarantaine aangeraden zijn. Dat geldt voor IJsland, dat van groen naar oranje gaat. Ook de regio Noord West in Bulgarije werd voorheen beschouwd als groen gebied, en wordt nu oranje. In Zwitserland wordt Vaud (rond het Meer van Genève) oranje, en gaat Genève van rood naar oranje. Verder worden ook Bazel, Zürich, Glarus, Luzern en Schwyz oranje.

In het Spanje wordt onder meer reizen naar de provincie Salamanca in de regio Castilië en León, en Ciudad Real in de regio Castilië-La Mancha afgeraden. In de regio Valencia wordt het bij toeristen erg geliefde Allicante oranje, en in de regio Andalusië is dat Cordoba en Malaga. In Duitsland worden onder meer Hamburg en Düsseldorf oranje.

Ook in Frankrijk zijn er heel wat kleurveranderingen. Het departement Mayenne gaat van rood naar oranje, en de departementen Moselle en de Loiret gaan van oranje naar groen. Ook onder meer Loire-Atlantique en Vaucluse zijn oranje geworden.

In Nederland zijn met Flevoland, Utrecht, en Noord-Brabant nu zes provincies oranje gebieden, en in Noorwegen geldt dat voor Oslo en de regio errond. In Polen zijn de belangrijkste regio’s die een oranje kleur kregen Warshau en de Subkarpaten. Ook West-Slovakije, Noordoost-Schotland en de ministaten Monaco en Andorra worden oranje.

Maar er is ook goed nieuws voor toeristen die vanuit ons land op reis willen vertrekken. Zo worden onder meer de Algarve in Portugal en de Vogezen in Frankrijk groen, wat wil zeggen dat reizen naar die gebieden probleemloos kan. Hetzelfde geldt voor Istrië en Sibenik-Knin in Kroatië.

Denemarken is vrijdag tot slot rood geworden, maar niet omdat de experten van Celeval dat nodig vonden. De Deense autoriteiten hebben beslist om Belgische toeristen niet langer toe te laten.

De volledige lijst met reisadviezen is te vinden op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.