Hoe TikTok, die gekke video-app van je kinderen, een wapen werd in de strijd om werelddominantie

TikTok. Dat video-appje waar alle tieners ter wereld zot van zijn. Waarmee Julie Vermeire papa Jacques weer hip maakt. Onschuldig puberspeelgoed, dacht u? Vergeet het. TikTok is een dataverzamelmachine, onder het alziend oog van Peking. Een wapen in de strijd om werelddominantie tussen de Chinees en de Amerikaan. Maar kom, maak snel nog een leuk clipje voor het spel ook hier in de ban is.