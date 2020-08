Cercle Brugge gaat technisch directeur zoeken bij Mexicaanse topclub

Cercle Brugge heeft de 29-jarige Mexicaan Carlos Aviña Ibarrola aangesteld als de nieuwe technisch directeur.

Hij zal bij Cercle verantwoordelijk worden voor de dagelijkse sportieve werking. De voorbije jaren was Ibbarolo actief voor de Mexicaanse topploeg Club América, Mexicaans recordkampioen en zevenvoudig winnaar van de CONCACAF Champions League. Met zo’n 35 miljoen fans geldt de ploeg als één van de meest succesvolle en populairste ploegen van Mexico.

Aviña Ibarrola was er als ‘Director of Football Development and Player Recruitment’ onder meer verantwoordelijk voor het structureren van de sportieve gang van zaken voor zowel de A-kern en de jeugdwerking. Hij krijgt bij Cercle een vergelijkbaar takenpakket toegeschoven.