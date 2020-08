Advocaat Godfroid heeft namens Gaia klacht kunnen neerleggen in dossier Reuzegom

Dierenrechtenorganisatie Gaia heeft vrijdag via advocaat Anthony Godfroid klacht met burgerlijke partijstelling kunnen neerleggen in het dossier Reuzegom. “Er was vandaag een rechter aanwezig om de klacht in ontvangst te nemen. We zijn heel tevreden en voor ons is het ‘case closed’“, zegt advocaat Anthony Godfroid. Voorbije dagen bleek dat de dienstdoende onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg van Limburg bevriend was met de moeder van J. S., een lid van Reuzegom. De moeder is rechter in Antwerpen. Omwille van het belangenconflict kon de dienstdoende onderzoeksrechter van Limburg de klacht niet aannemen.

Aanvankelijk kregen Gaia en de raadsman het voorstel om maandag terug te keren, maar vrijdag is het indienen van de klacht toch gelukt. De raadkamer in Hasselt buigt zich op 4 september over de doorverwijzing van achttien leden van de studentenclub Reuzegom, die verdacht worden van onder meer mensonterende behandeling, het toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg, het toedienen van schadelijke stoffen met ziekte of arbeidsongeschiktheid tot gevolg, schuldig verzuim en de onopzettelijke doding van Sanda Dia. De ingenieursstudent overleed in 2018 tijdens een doop van Reuzegom. De dierenrechtenorganisatie stelt zich burgerlijke partij wegens dierenmishandeling.

“Er zijn nu twee opties. Ofwel worden de feiten van dierenmishandeling mee opgenomen in de lijst van tenlasteleggingen rond onopzettelijke doding ofwel wordt de dierenmishandeling afgesplitst en apart behandeld. Beide opties zijn prima. Hoofdzaak is dat het dossier geen vertraging oploopt,” aldus advocaat Anthony Godfroid.