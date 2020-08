Officieel: Jan Vertonghen speelt de komende drie seizoenen voor Benfica

De kogel is door de kerk: Jan Vertonghen is voortaan een speler van Benfica. De Rode Duivel zette zijn krabbel onder een verbintenis van drie seizoenen bij de Portugese topclub, die de komst van Vertonghen vrijdagmiddag officieel aankondigde. Naast Vertonghen haalt het ambitieuze Benfica ook aanvallers Luca Waldschmidt ( Freiburg) en Everton (Gremio) binnen. En dan moet Edinson Cavani nog volgen…

Vertonghen zag onlangs zijn contract bij Tottenham aflopen. Na acht seizoenen bij de Engelse topclub kon de Rode Duivel als vrije speler andere oorden opzoeken. Enkele Italiaanse clubs toonden interesse, maar het wordt dus Benfica.

In Lissabon tekende Vertonghen een contract van drie seizoenen, goed voor een jaarsalaris van 2,5 miljoen euro en een riante tekenbonus. Hij zal er met het nummer vijf spelen. Eerder was de verdediger actief bij RKC en Ajax. Bij Benfica komt hij landgenoot Mile Svilar tegen, die reservedoelman is bij het nummer twee uit de voorbije Portugese competitie.

Benfica wordt ook nadrukkelijk gelinkt aan de Uruguayaanse topspits Edinson Cavani.

