Burundi vraagt 43 miljard dollar van België en Duitsland voor koloniaal verleden

Burundi wil dat België en Duitsland 43 miljard dollar (ruim 36 miljard euro) betalen als vergoeding voor de schade die de twee landen aanrichtten gedurende decennia van koloniaal bestuur over het nikkelproducerende Afrikaanse land.

Burundi wil ook dat België en Duitsland archieven teruggeven en voorwerpen die tussen 1899 en 1962 gestolen werden, zei Senaatsvoorzitter Reverien Ndikuriyo donderdag aan senatoren in de hoofdstad Gitega. In 2018 stelde de Senaat een panel van onder meer historici en antropologen aan om de impact van het kolonialisme op het land te onderzoeken.

Veel van de huidige politieke uitdagingen van Burundi kunnen teruggevoerd worden op een besluit van koning Albert I dat de bevolking in drie etnische groepen verdeelde, volgens Aloys Batungwanayo, een historicus en doctoraal onderzoeker aan de universiteit van Lausanne. “Dit besluit heeft tot conflicten in Burundi en de regio geleid omdat een deel van de bevolking uitgesloten werd van de heersende klasse door dit besluit”, zei Batungwanayo vrijdag in Bujumbura.

Behalve van het kwaad van het kolonialisme beschuldigt Burundi België van het aanstoken van dissidentie in het recente verleden in het Afrikaanse land. Ook zou België onderdak geven aan de samenzweerders van een couppoging in 2015.

De Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers richtte half juli een bijzondere commissie op die het koloniale verleden van ons land in Congo, Rwanda en Burundi onder de loep moet nemen.