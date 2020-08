Jan Vertonghen voorgesteld bij Benfica: “Alleen maar lovende woorden van Witsel en hij heeft nog niet gelogen”

Jan Vertonghen is officieel lid van de Portugese topclub Benfica. De 33-jarige Rode Duivel tekent bij de club uit Lissabon een driejarig contract, goed voor 2,5 miljoen euro per seizoen. Vertonghen was na acht seizoenen bij Tottenham niet langer een onderdeel van de plannen van de Londonse club. De Waaslander werd vanavond aan de Portugese pers voorgesteld.

Het was een ontspannen Jan Vertonghen die aan de Portugese media werd voorgesteld. De lokale pers wilde meteen weten wat zijn ambities zijn. “Uiteraard kom ik naar hier om trofeeën te pakken. Het is de ambitie van de club en daar wil ik hen bij helpen.”

Zijn verleden met Ajax zijn ze ook in Portugal niet vergeten. Kan Benfica, net als Ajax, meedoen in de Champions League? Vertonghen: “Ik denk van wel. Benfica heeft een sterke ploeg. Het doel is om in de Champions League een rol van belang te kunnen spelen. Ik ben ervan overtuigd dat dit kan.”

Vertonghen speelde in 2014 al eens tegen Benfica. De toenmalige, Jorge Jesus, is ook nu de coach. “Een match die ik wil vergeten want we verloren die avond. Ik herinner me nog dat Benfica die avond beter was en verdiend een ronde verder ging. Ach, dat ik nu hier speel, is toeval. En ook weer niet.”

De linksachter had zich goed laten informeren. Onder andere Axel Witsel had hem positief advies gegeven. “Ik probeer mij altijd te informeren. Bij Tottenham had ik Portugese vrienden maar ook met Axel Witsel heb ik een gesprek gehad. Hij was heel positief over de club, de fans en de supporters. Tot nu toe kan ik hem niet op een leugen betrappen.”

Benfica is nog maar de derde club waarvoor Vertonghen zal uitkomen. “Ik heb in mijn carrière altijd stabiliteit en continuïteit nagestreefd. Benfica heeft me dat aangeboden, dat is de voornaamste reden waarom ik hier heb getekend. Bovendien voelde ik vertrouwen en ook dat was voor mij belangrijk. Ik hoop de club dan ook terug te kunnen betalen voor dit vertrouwen met titels en successen. Zowel nationaal als internationaal, in de Champions League. Dat is de ambitie van de club en tevens de mijne.”

Het Estadio da Luz zal de komende weken nog geen supporters ontvangen. “Witsel vertelde me wel dat het uniek is om in een vol huis te spelen. Helaas kan dit voorlopig niet. Dit zijn moeilijke tijden maar ik hoop dat alles zo snel als mogelijk verandert. Of ik de club ken? Nog voor het eerste contact wist ik al veel van deze club: hun geschiedenis, hun ambities. Die ambities wil ik mee helpen continueren.”