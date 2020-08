Rollegem ondanks miljoeneninvestering opnieuw geteisterd door wateroverlast: “Maar tegen deze zondvloed viel niets te beginnen”

Kortrijk / Rollegem -

Twintig jaar nadat hun huizen een laatste keer onder water waren gelopen, beleefden de bewoners uit de Schepenhuisstraat in Rollegem donderdagavond de nachtmerrie opnieuw. De hevige regenval transformeerde hun straat in een mum van tijd in een beek, ondanks een miljoeneninvestering om de wateroverlast aan te pakken. “Maar dit was een uitzonderlijke situatie, tegen zoveel regen valt gewoon niets te beginnen”, zegt Tim Van Belle (35), die zag dat het water in het huis van zijn moeder Lut Corne (61) tot kniehoogte kwam.