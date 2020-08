Schietincident op Grote Markt in Antwerpen

De politie onderzoekt een schietincident dat zich vrijdag heeft voorgedaan op de Grote Markt in Antwerpen. “Momenteel hebben we geen weet van slachtoffers”, klinkt het bij de politie. Ook over de omstandigheden bestaat nog veel onduidelijkheid.

De politie kreeg rond 17.48 uur de melding dat er een schot gehoord werd in een pand aan de Grote Markt, boven een restaurant. Onmiddellijk na de feiten waren enkele personen naar buiten gelopen.

“De politie is meteen met een groot aantal ploegen ter plaatse gegaan voor nazicht in de omgeving. Aan de hand van getuigenverklaringen werden drie personen weerhouden, van wie nu hun eventuele betrokkenheid onderzocht wordt. We hebben momenteel geen weet van slachtoffers, context of meer”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.