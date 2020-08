Pech voor Koffi: twee Mechelse penalty’s gestopt, twee keer te vroeg van zijn lijn, derde poging is er te veel aan

Hervé Koffi liet vorige week al een goede indruk op het veld van Antwerp en de doelman van Moeskroen leek zijn reputatie tegen KV Mechelen te bevestigen. Halfweg de eerste helft stopte Koffi tot twee keer toe een strafschop van de Mechelaars. Zowel Togui als Storm beten zich de tanden stuk op de reflexen van de Burkinese doelman.

Maar evenveel keer had Koffi een zucht te vroeg zijn redding ingezet, oordeelde de VAR. En dus volgde er nog een derde Mechelse poging, opnieuw van Storm. Koffi koos opnieuw de juiste hoek maar zag het leder via zijn lichaam alsnog tegen de touwen verdwijnen. Een gefrustreerde Koffi hield aan zijn twee afgefloten interventies bovendien ook nog een gele kaart over.

Poging 1: Togui mist. Foto: Photo News

Poging 2: Storm mist Foto: BELGA