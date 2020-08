KV Mechelen graait de drie punten mee uit Moeskroen dankzij strafschop in drie tijden

KV Mechelen heeft zijn eerste driepunter van het seizoen beet. Op bezoek bij Moeskroen namen de Kakkers vrijdag na een onwaarschijnlijke penaltyklucht al snel afstand. Een beslissend moment in de partij, zou later blijken. Malinwa morste nadien met zijn kansen, terwijl l’Excel aanvallend onmondig was. Het werd 0-1.

Het drainagesysteem van Le Canonnier was niet opgewassen tegen de wolkbreuk die voor de aftrap losbrak. Het veld werd herschapen tot een ijsbaan. Graszoden kwamen overal naar boven. Bij KV Mechelen verschenen dezelfde elf starters als vorige week tegen Anderlecht aan de aftrap. Moeskroen-coach Da Cruz gunde Bakic een basisplaats na zijn knappe goal tegen Antwerp.

Drie penalty’s

Op de eerste opwinding moesten we niet lang wachten. Onana maaide na 5 minuten Schoofs neer in de zestien. Strafschop oordeelde Dierick. Wat dan volgde, tartte alle verbeelding. Togui trapte op Koffi, die te snel zijn doel uit was, vond de arbitrage. Ook bij de herkansing, deze keer via Storm, oordeelde de lijnrechter dat de Moeskroen-goalie te snel vertrok. Derde keer, goede keer. Storm trapte hard door het midden. Met een gelukje ging de bal onder Koffi in doel.

De Henegouwers kregen geen aanval in elkaar gebokst. Een schot van Badibanga op een afvallende bal was een zeldzame opflakkering. Togui viel aan de overzijde wel op. Op een prima steekbal van Storm liet hij de 0-2 liggen. Halverwege de tweede periode scoorde de Ivoriaan wel, op assist van Kabore. Het was Togui vanavond niet gegund. De VAR kwam tussen, want Vranckx beinvloedde – vanuit buitenspel – doelman Koffi. Een terechte beslissing leerde ons de herhaling.

Straffe Koffi

De tweede periode opende met tumult voor de reservebanken. Van Damme kwam te driest in op Bocat en slikte terecht geel. Ook Bushiri en Bakic gingen in het opstootje dat daarop volgde op de bon. De fase bleek geen voorbode voor een spetterende tweede helft. Pas bij het ingaan van het laatste kwart kregen we nog eens een kans te zien. Koffi, toch wel een attractie, pareerde een kopbal van Van Damme.

Met het einde in zicht ging de thuisploeg eindelijk beter voetballen. Agouzoul kopte een hoekschop op het dak van het doel. Coucke tikte een gevaarlijke voorzet van Tabekou over. Diezelfde Tabekou schoot in blessuretijd dé kans op de gelijkmaker over.

De geelhemden bleven overeind en klimmen met 4 op 6 voorlopig naar de leiding. Bij Moeskroen, dat 1 op 6 pakt, ligt voor coach Da Cruz nog heel wat werk op de plank om de eindjes aan elkaar te knopen.