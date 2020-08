38 coronabesmettingen in Mechels woon-zorgcentrum Milsenhof

Mechelen - In het Mechelse woon-zorgcentrum Milsenhof hebben 30 bewoners en acht personeelsleden positief getest op het coronavirus. Een van de bewoners ligt in het ziekenhuis, de anderen zijn naar een aparte zorgafdeling verhuisd, waar ze door een vaste ploeg van medewerkers verzorgd worden. Van drie bewoners zijn de testresultaten nog niet bekend. Dat meldt de directie in een persmededeling.

In het woon-zorgcentrum verblijven 108 bewoners. “We stellen alles in het werk om een verdere besmetting van andere bewoners en personeelsleden te voorkomen. Vanaf vandaag is bezoek dan ook verboden”, zegt directeur Danny Coremans. “We werken in deze situatie nauw samen met de lokale en regionale autoriteiten, de coördinerend en raadgevend arts en de omliggende ziekenhuizen.”

De familie van de betrokken bewoners en ook alle andere bewoners, hun familie en al het personeel werden in de loop van de dag op de hoogte gebracht.

“Met onze crisiscel en het contactopsporingsteam volgen we de evolutie in onze stad nauwgezet op”, reageert Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD). “Zodra de melding binnenkwam, hebben we onmiddellijk contact opgenomen met de directie van het Milsenhof die ons kon bevestigen dat elke medewerker en bewoner werd getest en dat de cohorte-afdeling (aparte afdeling voor coronapatiënten, nvdr) op punt staat. De komende uren en dagen blijven we de situatie uiteraard op de voet volgen en staan we samen met de regionale zorgpartners klaar om daar waar nodig ondersteuning te bieden.”