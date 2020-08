Waarom het zelfs met een historisch akkoord nog niet lukt om een regering te vormen. Hoe moet het nu verder?

Bijna anderhalf jaar hebben we moeten wachten op het akkoord en het was zelfs historisch te noemen. Maar ook de deal tussen de N-VA- en PS-voorzitters Bart De Wever en Paul Magnette was niet genoeg om 447 dagen na de verkiezingen eindelijk een regering te vormen. Hoe is dit toch mogelijk? Maar zoals altijd zijn er in de politiek heel wat redenen te vinden voor de zoveelste mislukking in deze formatiemarathon.