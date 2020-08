Twee promoties voor onze Belgische scheidsrechters: Lawrence Visser stijgt naar UEFA groep 1, Erik Lambrechts naar groep 2

Lawrence Visser heeft een mooie promotie beet. Als eerste Belgische scheidsrechter sinds Bart Vertenten maakt hij deel uit van de eerste groep van de UEFA Referees en daarmee is hij nog maar één stap verwijderd van de elitegroep, waarin de scheidsrechters zitten die de belangrijkste wedstrijden fluiten op kampioenschappen en toernooien. Voor Visser is het de tweede promotie in iets meer dan een jaar tijd. Ook voor Erik Lambrechts is er goed nieuws, hij promoveert naar groep 2.

De UEFA deelt scheidsrechters in vier categorieën in: categorie elite, 1, 2 en 3. Scheidsrechters worden tijdens wedstrijden beoordeeld door referee observers en vervolgens wordt op basis van hun rapporten beslist of een ref in aanmerking komt om een categorie te stijgen. Nadat Visser vorig seizoen al naar de tweede groep steeg, maakt hij ook dit jaar promotie naar de eerste groep, waardoor hij nog slechts één stap verwijderd is van de felbegeerde eliteafdeling.

Tot eind november 2018 had België met Sebastien Delferière en Bart Vertenten nog twee scheidsrechters in de eerste groep, maar zij vielen weg door het Propere Handen-dossier. Visser lijkt nu het meeste kans te maken om als eerste in de voetsporen van Frank De Bleeckere te treden. Hij was de laatste Belgische scheidsrechter die het tot de elitegroep schopte. Daar is Visser nog maar één groep van verwijderd. Visser is alvast aangeduid voor een UEFA Nations League-wedstrijd in september.

Ook voor Erik Lambrechts is er goed nieuws. Hij promoveert naar de tweede groep en vindt daar met Alexandre Boucaut en Jonathan Lardot nog twee Belgen terug. “Deze twee promoties zijn voor ons het resultaat van het harde werk dat beide scheidsrechters en hun collega’s het voorbije jaar hebben geleverd”, aldus het Referee Department.