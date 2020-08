Titels liegen er niet om na sensationele kwartfinale Barcelona-Bayern: ‘Zege van de eeuw’ versus ‘Historische slachting’

De onwaarschijnlijke kwartfinale tussen Barcelona en Bayern Munchen - eindstand 2-8 - was heel even het belangrijkste nieuws van de wereld. De koppen van de websites van verschillende media in verschillende landen logen er dan ook niet om. Van een triomfantelijk ‘Zege van de Eeuw’ bij het Duitse Bild naar een teneergeslagen ‘Historische slachting’ bij de Catalaanse sportkrant AS.

In Duitsland wisten ze uiteraard met hun vreugde geen blijf. BILD, koppenmaker bij uitstek, sprak van de zege van de eeuw. Ook bij The Sun, gelijkgestemde zielen van Bild, was de teneur gelijklopend. ‘Briljante Duitsers vernietigen Barcelona na heus meesterwerk’. Britse complimenten aan een Duits adres, het gebeurt niet vaak.

Voor de andere kant van het spectrum moest u in Spanje zijn. De Madrileense kranten, pro-Real en dus anti-Barcelona, spraken onder aanvoering van Marca van een ‘Vernedering voor de geschiedenis’. AS sprak van een ‘historische slachting’. ‘Bayern speelde ritmische muziek vol tempoveranderingen en vreugde, Barcelona was als een song van Leonard Cohen: mooi maar traag’, klonk het in een eerste, snelle analyse.

Bij El Mundo Deportivo, de huiskrant van Barcelona, kwam de nederlaag nog veel harder aan. ‘Historisch belachelijk gemaakt’, klonk het snoeihard. Deze nederlaag zal in de Catalaanse hoofdstad nog lang nazinderen en niet zonder gevolgen blijven. Allemaal waren ze het erover eens: dit was een nederlaag voor de geschiedenisboeken.

Pique: “Club heeft nood aan verandering”

Gerald Piqué was na afloop wel mans genoeg om te reageren voor de Spaanse camera’s. “Ik wil niemand met de vinger wijzen”, klonk het. “De club heeft gewoon nood aan veranderingen, op alle domeinen.”

Een subtiele vingerwijzing van de ervaren speler naar zowel zijn coach als het bestuur. En hij keek in eigen boezem. “Als de club nood heeft aan vers bloed om deze negatieve spiraal om te keren, dan zal ik de eerste zijn om mijn plaats af te staan. We moeten allemaal in onszelf kijken en afvragen wat het beste is voor de club. Of dit het einde is van een cyclus? Ik weet niet hoe je het moet omschrijven maar we hebben allemaal gefaald, niet enkel de spelers. Europees zijn we niet meer competitief en dat is vanavond op pijnlijke manier duidelijk gemaakt. We zijn op een punt aanbeland dat we dit niet meer kunnen maskeren. Deze prestatie was inacceptabel, een echte schande.”