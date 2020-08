Olympiakos haalt voormalig Bayern-verdediger Rafinha

Het Griekse Olympiakos heeft zich vrijdag versterkt met de Braziliaan Rafinha, die overkomt van Flamengo. Het nieuws werd bevestigd door Flamengo. De verdediger is niet te verwarren met zijn land- en naamgenoot, die voor Barcelona speelt.

Rafinha, 34 ondertussen, speelde tussen 2011 en 2019 voor Bayern München. Na een jaartje in eigen land trekt hij nu dus naar de Griekse kampioen. Daar tekent de rechterflankverdediger voor twee jaar. Rafinha, die in het verleden ook nog voor Schalke 04 speelde, is viervoudig Braziliaans international.