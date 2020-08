Gerard Pique aangeslagen na pandoering tegen Bayern München: “Barcelona zit op de bodem, club heeft nood aan verandering”

FC Barcelona werd vrijdagavond door Bayern München met 2-8 vernederd in de kwartfinales van de Champions League. Het is een donker einde van een moeizaam seizoen voor de Catalanen.

LEES OOK.TWEE-ACHT: Bayern Munchen veegt de vloer aan met Barcelona, geen enkele Spaanse ploeg in halve finale Champions League

“De club zit op de bodem, we hebben nood aan verandering”, bekende een aangeslagen Gerard Piqué na het debacle in de Portugese hoofdstad Lissabon. “Het was een verschrikkelijke wedstrijd. Schandalig was het. Dit gaat nog wel even blijven nazinderen. Hopelijk komt hier ook iets uit voort, denken we er allemaal eens over na. Het moet echt veranderen bij Barça en dan heb ik het niet over de coach of de spelers, maar structureel. Niemand is onmisbaar. We hebben nieuw bloed nodig om deze dynamiek om te buigen. Als het nodig is, zal ik de eerste zijn om te gaan. Dit is niet de eerste, tweede of derde teleurstelling. We zitten echt op de foute weg. Spelers en trainers komen en gaan, maar we zijn al jaren niet meer competitief in Europa. Nu moeten we beslissen wat best is voor de club, want dit is onaanvaardbaar.”

Bij tegenstander Bayern niets dan blije gezichten, na een duel dat deed terugdenken aan de halve finale van het WK 2014 tussen Brazilië en Duitsland. De Mannschaft haalde toen uit met 7-1. Thomas Müller was ook toen een van de uitblinkers. “Dit was een hele speciale avond. We waren zelfs nog beter dan toen op het WK. Nu waren we echt dominant, terwijl we tegen Brazilië niet altijd de controle over de partij hadden. De Spaanse middenvelders lieten we geen ruimte.”

LEES OOK. Geen getalm na ongeziene pandoering tegen Bayern München: “Barcelona zet coach Quique Setién op straat”