Geen getalm na ongeziene afgang tegen Bayern München: “Barcelona zet coach Quique Setién op straat”

Geen titel, een vroegtijdige uitschakeling in de Copa del Rey en nu een afgang tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League. Het kost trainer Quique Setién meer dan waarschijnlijk de kop. Het speculeren over diens opvolger is al begonnen.

“De kans op een verlengd verblijf wordt steeds kleiner. “ Barcelona-trainer Quique Setién, nog maar sinds januari aan de slag in de Catalaanse hoofdplaats, leek meteen na de zware nederlaag de bui al te zien hangen. “Het is duidelijk dat de club verandering nodig heeft”, voegde hij daar nog aan toe.

En het bestuur van Barcelona zou er geen gras over laten groeien. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Sky Sports is de beslissing al gemaakt: Setién mag beschikken. Sinds zijn komst slaagde hij er nooit in de twijfels van zich af te schudden. Barcelona kon amper overtuigen, en bovendien is het een publiek geheim dat zijn band met sterspeler Messi niet optimaal is.

De geruchtenmolen over een eventuele opvolger zijn al begonnen. Enkele maanden geleden was clublegende Xavi in beeld, maar die verlengde ondertussen in Qatar. Onder meer Mauricio Pochettino (ex-Tottenham) wordt genoemd.

