Trump trekt Amerikaanse afkomst Kamala Harris in twijfel, zoals bij Obama

De Amerikaanse president Donald Trump heeft geprobeerd twijfel te zaaien over de Amerikaanse nationaliteit van de Democratische vicepresidentskandidaat Kamala Harris. “Ik hoorde vandaag dat Kamala Harris niet aan de voorwaarden voldoet om kandidaat te zijn voor het vicepresidentschap”, zei Trump tijdens zijn dagelijkse persconferentie. Hij zei de zaak te zullen bekijken.

Om president of vicepresident van de Verenigde Staten te kunnen worden, moet een kandidaat bij geboorte Amerikaans zijn. Harris, dochter van een Indiase moeder en Jamaicaanse vader die jaren eerder naar de VS migreerden, is geboren in de Amerikaanse stad Oakland, in de staat Californië. Daarmee werd ze volgens de wet automatisch een Amerikaans staatsburger.

Volgens Trump werd de theorie dat Harris niet in aanmerking komt opgeworpen door een “hoog gekwalificeerde en zeer getalenteerde advocaat”. “Ik heb geen idee of het klopt. Ik zou ervan uitgegaan zijn dat de Democraten dit zouden gecontroleerd hebben voor ze gekozen werd om kandidaat-vicepresident te zijn. Maar dit is heel serieus; ze zeggen dat ze niet in aanmerking komt omdat ze niet in dit land geboren werd.”

Een reporter antwoordde daarop dat niet betwijfeld wordt dat Harris in de Verenigde Staten werd geboren, wel dat haar ouders geen burgers en mogelijk geen wettige permanente inwoners waren op dat moment. Ze waren mogelijk met tijdelijke visa, zoals een studentenvisum, in het land. Een campagneadviseur van Trump had eerder op de dag een tweet gedeeld met een link naar een opiniestuk in Newsweek, waarin rechtenprofessor John C. Eastman met dat argument in vraag stelt of Harris wel in aanmerking komt. Eastman is een Republikein die in 2010 kandidaat was om procureur-generaal te worden, een positie die Harris uiteindelijk won. Zijn opinie wordt in dezelfde publicatie tegengesproken door rechtenprofessor Eugene Volokh.

Barack Obama

De Democratische Partij zei op CNN “niet verbaasd” te zijn over de opmerkingen van Trump. “We zijn wel verbaasd dat hij er al zo snel na het bekend worden van haar nominatie mee komt”, aldus de Democraten in een reactie. Volgens sommige critici is de claim van Trump racistisch, wat de redacteurs van Newsweek ontkennen.

Trump beweerde jarenlang dat voormalig president Barack Obama niet in aanmerking kwam voor de functie: hij was tien jaar geleden een van de felste pleitbezorgers van de zogeheten ‘birther movement’, die het Amerikaanse staatsburgerschap van Obama in twijfel trok. De aanhangers van deze theorie meenden dat Obama in Kenia was geboren. Obama gaf in 2011 zijn geboortecertificaat vrij om een einde te maken aan de discussie.