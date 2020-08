Aantal nieuwe besmettingen in ons land neemt af, maar meer nieuwe overlijdens en ziekenhuisopnames

De groei van het aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land blijft afnemen. Dat blijkt uit cijfers van Sciensa. Er werden tussen 5 en 11 augustus gemiddeld 604 nieuwe besmettingen per dag geregistreerd, een stijging met 5 procent tegenover een week ervoor. Vrijdag ging het nog om een stijging van 9 procent op weekbasis. Het aantal overlijdens blijft wel sterk toenemen.

Tussen 5 en 11 augustus stierven per dag gemiddeld 6,4 mensen, wat bijna een verdubbeling met een week eerder (+96 procent).

De trend lijken zich verder te zetten. Al enkele dagen vertraagt de groei van het aantal nieuwe besmettingen en groeit het aantal overlijdens per dag.

Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft stijgen. Tussen 5 en 11 augustus waren er per dag gemiddeld 32,6 opnames, een stijging met 47 procent in vergelijking met de week ervoor. In totaal werden al 18.644 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Vrijdag lagen er 310 mensen in het ziekenhuis (+1), van wie 80 op de intensieve zorgen (+6). 45 van hen (+3) worden beademd.

In totaal zijn er in ons land al 77.113 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Dat zijn er 922 meer dan vrijdag.