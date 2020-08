Decreet van Trump verplicht moederbedrijf TikTok om data van Amerikaanse gebruikers te verwijderen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdagavond een presidentieel decreet ondertekend dat ByteDance, het moederbedrijf van de populaire video-app TikTok, verplicht om alle data van Amerikaanse gebruikers te verwijderen binnen de 90 dagen.

Daarnaast mag ByteDance geen eigendommen meer bezitten in de VS die gebruikt worden om TikTok te beheren. Trump zet zo druk op het Chinese bedrijf om zijn Amerikaanse activiteiten te verkopen.

Aankoop verboden

Het decreet van Trump verbiedt ook retroactief de aankoop van Musical.ly door ByteDance, de app die in 2017 TikTok werd.

“We beschikken over geloofwaardige bewijzen die me doen vermoeden dat ByteDance acties zou kunnen ondernemen die de nationale veiligheid van de VS bedreigen”, aldus Trump in het decreet.

Microsoft

Vorige week tekende Trump ook al een decreet waarin hij de Amerikanen verbiedt om nog transacties te doen met ByteDance. Het verbod zou over 45 dagen ingaan en als dat gebeurt, zou dat het einde van TikTok betekenen in de VS.

De Amerikaanse softwaregigant Microsoft is momenteel aan het onderhandelen met ByteDance rond de overname van TikTok in de VS en in een handvol andere landen.