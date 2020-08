Was er een complot tegen Harry en Meghan? Nieuw boek doet uitschijnen van niet, maar heeft het wel over erg giftige situatie

Was er een complot in het Britse koninklijk paleis tegen prins Harry en Meghan Markle? Neen, zo schrijven journalisten Omid Scobie en Carolyn Durand in hun nieuwste boek Finding freedom. Maar goed was de verstandhouding met de twee teruggetreden royals allesbehalve. Zo was er meteen veel scepsis tegenover hun relatie, en stopte dat niet zodra de twee getrouwd waren.

Harry’s showgirl: dat was de bijnaam die een van de Britse royals - het is niet duidelijk wie - Meghan Markle gaf in het begin van haar relatie met prins Harry. Die persoon was volgens het boek niet de enige die zich afvroeg of het in november 2016 niet allemaal wat te snel ging tussen de twee en of hun relatie wel echt levensvatbaar was. “Ze brengt een hele hoop bagage mee”, zei diezelfde royal nog over haar niet onbesproken verleden.

Het personeel van Harry leerde Meghan kennen in augustus 2016, maar voor haar werken begonnen zij pas toen de relatie in oktober bekend raakte. Het boek suggereert trouwens dat het lek van een personeelslid van prins Andrew en prinses Eugenie gekomen was, nadat Eugenie en haar nieuwe man met hen op dubbeldate geweest waren. Het personeel van Harry wist meteen wat te doen: Meghan adviseren over hoe ze zou moeten omgaan met alle verhalen over haar in de tabloids. Ze vond in die periode dat het personeel zich met wel heel veel moeide, maar zei tegen vrienden dat ze begreep dat het voor haar eigen goed was.

Moeilijke Meghan

Sinds hun huwelijk in mei 2018 regende het voortdurend verhalen in de pers over de gespannen relatie tussen Meghan en de mensen die voor haar werkten. Zo stapte haar persoonlijke assistente Melissa Toubati na nog geen zes maanden op. “Duchess difficult”, werd Meghan toen genoemd in de media, en volgens The daily mirror was het onhebbelijke gedrag van Meghan de reden voor het vertrek van Toubati.

Volgens het boek van Scobie en Durand waren Meghan en Harry ontgoocheld in het werk van Toubati en vonden ze het niet erg dat ze vertrok. “Meghan vroeg zich af of er iemand in Kensington Palace, waar Melissa goeie vrienden had, meer geïnteresseerd was om een familielid te beschermen dan haar.”, staat erin te lezen, waar ze nog aan toevoegen dat er een erg toxische sfeer hing in het paleis en dat lekken naar de pers daardoor zoveel voorkwamen.

Verhuizing

Zodra de beslissing genomen was om te verhuizen naar Frogmore Cottage werden de verhalen in de tabloids bitsiger. De relatie tussen Harry en Meghan en hun personeel ging in die periode zienderogen achteruit, aldus het boek, zo erg zelfs dat toen Archie geboren werd ze nog maar twee mensen in dienst hadden die voor hen wilden werken. De verhalen in de pers zaten Harry dwars, en hij voelde dat zijn broer William er veel aanstoot aan nam. “Het is voor die moeilijkheden dat het koppel weg wilde. Harry had het gevoel dat William en de mensen rond hem te bezorgd waren over de artikels”, staat in het boek.

Een samenzwering tegen de twee royals was er vanuit het paleis niet, schrijven de auteurs, maar het is wel duidelijk dat de gespannen relatie eigenlijk onhoudbaar was. Moraal van het verhaal: Meghan werd niet met open armen ontvangen en heeft daar nooit iets aan kunnen veranderen.