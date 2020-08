Britse toeristen in paniek om thuis te geraken voordat nieuwe reisbeperkingen ingaan: “Niets goeds te zeggen over deze regering”

Voor Britse toeristen was het vrijdag dringen om naar huis te kunnen terugkeren voordat nieuwe reisbeperkingen van de Britse regering zaterdagochtend van kracht worden. Vanaf 4 uur (plaatselijke tijd) moet iedereen die vanuit Frankrijk, Nederland, Monaco, Malta, de Turks- en Caicoseilanden en Aruba terugkeert, gedurende veertien dagen in quarantaine gaan, zo twitterde minister van Transport Grant Shapps donderdag.

De Eurotunnel, die Groot-Brittannië met het Europese vasteland verbindt, was vrijdag volgeboekt volgens de officiële Twitter-account. “Het is vandaag druk op onze treinen naar het Verenigd Koninkrijk”, twitterde de Eurostar vrijdag. De treindienst, die Groot-Brittannië met Frankrijk, België en Nederland verbindt, drong er bij de passagiers op aan weg te blijven van de stations tenzij ze een treinticket hebben.

P&O Ferries, dat tussen Calais en Dover vaart, maakte ook melding van drukte en riep passagiers op enkel met een geldige reservatie naar de ferryboten te komen. BBC en Sky News meldden piekprijzen voor vluchten naar Groot-Brittannië.

Kwaad op regering

Een van de terugkeerders was Michelle Lawfull. “24 uur, heel veel kilometers te rijden, heel veel stress en veel geld kwijt: over deze regering heb ik echt niets goeds te zeggen”, zegt ze bij The guardian. Felicity Bradshaw (34) reageerde in diezelfde krant. “Waarom hadden ze ons niet tot maandag kunnen geven, zodat we wat gespreid en in minder drukte naar huis konden? Ik kan het me niet veroorloven om vijf dfagen in quarantaine te gaan, dat kost me te veel geld. Dus heb ik vijf dagen van mijn vakantie afgesneden. Bedankt, regering.”

Zaakvoerder Tom Duffell was in Nice met zijn vrouw en twee kinderen toen hij het nieuws hoorde en meteen een vlucht terug naar huis boekte. “We waren rustig een cocktail aan het drinken toen het nieuws binnenkwam”, zegt hij aan BBC. “We hebben meer dan 800 pond - 884 euro - moeten betalen omdat twee weken niet werken geen optie is. Dat kunnen we ons niet veroorloven.” Dus nam hij met zijn gezin plaats in de ellenlange wachtrijen op de luchthaven. Dat zag ook Stephanie Thiagharajah, die het heeft over een “manische” beslissing waardoor veel te veel mensen - het waren er duizenden - op de luchthaven samentroepten om het land uit te geraken. In coronatijden niet verstandig, vond zij.

Frankrijk is de op één na populairste reisbestemming voor Britten, na Spanje. Naar schatting honderdduizenden Britse reizigers zullen thuis in quarantaine moeten gaan wanneer ze na de deadline van 4 uur terugkeren naar hun land.