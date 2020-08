Olympisch stadion haalt omstreden standbeeld weg

Het Olympisch Stadion in Amsterdam haalt een standbeeld weg van een man met gestrekte arm. Het beeld doet heel wat voorbijgangers denken aan een Hitlergroet. Dat is het niet, maar de groet stamt wel uit de tijd van de fascisten, schrijft Trouw.

Er werd een jaar lang onderzoek gedaan naar het beeld dat er al sinds 1928 staat. Toen werden daar de Olympische Spelen gehouden. De nazi’s zitten er dus voor niet veel tussen. Op het bordje bij het beeld is te lezen dat het om een ‘oude Romeinse groet’ gaat. Maar volgens de directeur klopt dat niet.

Het gebaar werd in 1924 op de Spelen van Parijs geïntroduceerd en is gekend als olympische groet, maar in diezelfde tijd kwamen de fascisten in Italië op. Een directe link met het beeld is er niet, maar “als je eenmaal hebt vastgesteld dat de groet zelf rechtstreeks terug te leiden is tot het fascisme, moet je actie ondernemen”, klonk het. Het beeld zal binnen een nieuwe plek krijgen.