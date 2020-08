Porsche, Bugatti, Mercedes en caravan betrokken bij dure crash op bergpas

Vrijdag was de Gotthardpas in Zwitserland een tijd lang afgesloten vanwege een wel erg duur auto-ongeluk. De betrokken auto’s waren namelijk een Bugatti, een Porsche, een Mercedes en een camper. De politie schat de schade op 3,4 miljoen.

Een caravan hield vermoedelijk het verkeer op dat aan het aanschuiven was aan de Gotthardpas in Zwitserland. Maar het liep mis toen een Bugatti Chiron enkele auto’s wilde inhalen. Een Porsche 911 die ook in de rij stond, had net hetzelfde idee. De twee auto’s botsten op elkaar en beschadigden in één keer ook een Mercedes en de bewuste camper.

De Porsche zou het zwaarst beschadigd zijn. Volgens de politie zou de schade oplopen tot zo’n 3,4 miljoen euro. De weg moest ook een tijd lang afgezet worden.