‘Spion’ bij Volkswagen dood teruggevonden in uitgebrande wagen

In Duitsland heeft de brandweer het verkoolde lichaam gevonden van een man die vroeger aan het werk was bij Volkswagen. Hij werd verdacht van bedrijfsspionage.

Maandagavond heeft de brandweer in een brandende auto in een veld in een kleine dorpje in de buurt van Helmstedt het verkoolde lichaam van een man gevonden. De auto behoorde toe aan een voormalige manager van Volkswagen die verdacht wordt van bedrijfsspionage. De identificatie van het lichaam is nog niet afgerond, maar lokale media melden al dat het wel degelijk om de ex-manager zou gaan.

Over de doodsoorzaak kan het parket nog geen informatie geven, maar de woordvoerster van het openbaar ministerie van Braunschweig zei wel dat er “geen bewijs is van externe inmenging.”

Volgens het parket is er wel een link met twee andere zaken. Zo raakte twee weken geleden bekend dat een ex-manager van Volkswagen gespioneerd zou hebben voor het Bosnische bedrijf Prevent. De man zou heel wat interne gesprekken opgenomen hebben. De andere opvallende zaak gaat over het huis van die bewuste man. In mei brandde dat namelijk af. De politie ging toen uit van brandstichting.

Zowel Volkswagen als Prevent willen voorlopig geen commentaar kwijt. Het parket gaat er alleszins van uit dat er een verband is tussen de drie zaken. Het conflict tussen Volkswagen en Prevent loopt al jaren, zelfs al van voor de illegale opnames bekendraakten.