Nederlandse man “uit het niets” in gezicht geschopt: “Hij kan amper praten en kan niks zien”

In het Nederlandse Gasselte, ten zuiden van Groningen, is woensdag een 21-jarige man door een onbekende in zijn gezicht geschopt en geslagen. Volgens zijn moeder kwam de aanval “uit het niets”. De politie bevestigt het incident, maar tast nog in het duister over de aanleiding.

Het incident vond woensdagavond plaats tussen 19 en 19.30 uur. De man liep daarbij een gebroken neus en een schedelbasisfractuur op. “Mijn zoon kan amper zelf praten. Hij heeft veel pijn en hij kan ook niks zien”, vertelt moeder Melanie aan ‘Hart van Nederland’. De jongeman is wel alweer thuis uit het ziekenhuis.

Van de dader ontbreekt nog elk spoor. De politie heeft wel een signalement verspreid: “Man, getint, kaal hoofd met donkerkleurige en grijze stoppels op zijn hoofd, 35 jaar. Hij had een donker gekleurd hemdje zonder mouwen aan en een korte broek. Hij liep op slippers. Hij had een normaal postuur, rond de 1,90 m lang, waarschijnlijk geen tattoos en de man had een zware stem. Bij de man waren twee getinte dames. Beide vrouwen hadden halflang zwart haar, de ene vrouw had het haar los en de andere in een staart. Beide vrouwen waren ongeveer even lang. Zij waren rond de 1,70 meter lang.”

Moeder Melanie hoopt dat getuigen zich willen melden, evenals de mensen die voor haar zoon een ambulance gebeld hebben. De politie roept mensen met camerabeelden op die te delen.