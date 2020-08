Vreemd incident tijdens het vissen: visser krijgt vis tegen de borst en overleeft dat niet

In het noorden van Australië heeft zich een merkwaardig incident voorgedaan: een vis heeft er een visser gedood.

Een 56-jarige man was vrijdag ter hoogte van Darwin met vrienden en familie in een boot aan vissen toen ineens een grote vis zich uit het water lanceerde en tegen de borst van de man terechtkwam, aldus de politie. De man zeeg neer en de groep spoedde zich, terwijl ze hem reanimeerden, naar de haven van Cullen Bay, waar de politie en hulpverleners klaarstonden. De visser overleed evenwel ter plaatse.

“Dit was een erg uitzonderlijk en vreemd incident”, zegt de lokale politie. “En het is heel erg voor de mensen in de boot en de familie en vrienden van de man.” Om welk soort van vis het gaat, is niet geweten. In 2018 deed zich al een soortgelijk incident voor: een vrouw overleefde toen maar nipt nadat haar keel doorgesneden werd door een makreel.