“Anderlecht praat met Manchester City over Duits jeugdinternational”

Nmecha (rechts) in actie voor Wolfsburg tegen AA Gent in de Europa League. Foto: Photo News

Anderlecht praat volgens Engelse bronnen met Manchester City over een uitleenbeurt van de jonge spits Lukas Nmecha (21).

Nmecha is een centrumaanvaller die geboren is in Hamburg, maar naar Engeland verhuisde en zodoende de dubbele nationaliteit heeft. Hij speelde al voor de nationale jeugdploegen van beide landen. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan het Duitse Wolfsburg en het Engelse Middlesbrough, maar bij beide clubs kon hij niet tot scoren komen. Met eerstgenoemde kwam hij afgelopen seizoen overigens ook twee keer als invaller in actie tegen AA Gent in de Europa League.