Drie bijkomende besmettingen in Mechels woon-zorgcentrum: nu al 41 positieve coronagevallen

Mechelen -

Drie bewoners die nog op de uitslag van hun coronatest wachtten, blijken eveneens besmet met COVID-19. Dat brengt het aanal besmettingen in woon-zorgcentrum Milsenhof in Mechelen op 41: 33 bewoners en 8 personeelsleden. Alle besmette personen vertonen geen of lichte symptomen, niemand werd wegens corona naar het ziekenhuis overgebracht.