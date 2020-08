Beerschot haalt Japanse international Suzuki binnen

Beerschot heeft een akkoord bereikt met de Japanner Musashi Suzuki. De 26-jarige aanvaller tekende een contract voor drie jaar, met optie voor een extra jaar. Hij is de vijfde transfer van de Mannekes.

Suzuki is een Japanse international die de voorbije jaren makkelijk de weg naar vond doel en ook zijn snelheid is een extra troef. Met 1m85 is hij naar Japanse normen zeker niet klein. Zijn Jamaicaanse roots - als kind van een Jamaicaanse vader en Japanse moeder is hij geboren in het paradijselijke Montego Bay, toeristische trekpleister van het Caribisch eiland, is op dat vlak zeker geen nadeel. Met wat meer body staat Suzuki wat steviger op zijn benen, een voordeel dat hij als jeugdspeler al wist te benutten.

Suzuki is de vijfde transfer van de Mannekes. Eerder haalde Beerschot al Dario Van den Buijs, Jan Van den Bergh, Abdoulie Sanyang en Blessing Eleke als versterking binnen.