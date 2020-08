Julia (111) maakt rondrit door woonplaats Lier in open Cadillac: “En dan gaan we nu eten!”

Lier - Julia Van Hool (111) genoot zaterdag van een rondrit met een open Cadillac door haar woonplaats Lier. Moe Julia, zoals velen haar noemen, is sinds begin deze maand de oudste levende inwoner van ons land. Dat wilden de stad en woon-zorgcentrum Sint-Jozef niet onopgemerkt laten voorbijgaan.

Dirk Vertommen

Het enige waarvan Julia Van Hool vooraf op de hoogte was, was dat ze haar lievelingsgerecht paling in ’t groen zou gaan eten in haar favoriete restaurant In den Draaiboom. Iets voor 11.30u kwam ze met haar rollator met nummerplaat 111 vlot op de genodigden afgestapt. Die stonden haar buiten aan het woon-zorgcentrum op te wachten.

Foto: Dirk Vertommen

Burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) wenste haar in de eerste plaats een gelukkige Moederdag. “Elke keer op uw verjaardag maken we de belofte om het jaar nadien terug te komen. Die belofte konden we steeds houden, maar dat is natuurlijk vooral uw verdienste. Ik maak nu al de belofte om volgende jaar op uw 112de verjaardag terug te komen en ook op het moment dat u de oudste Belg ooit zal zijn. Zoals ik u nu zie, ben ik er zeker van dat u dat gaat halen.” Om die mijlpaal te bereiken, moet Julia Van Hool 112 jaar en 187 dagen oud worden.

Ontroerd

Julia Van Hool was zichtbaar ontroerd door de talrijke aanwezigen. “Ik had enkel mijn kinderen hier verwacht, niet de rest van de familie en mijn vrienden. Dat maakt me zo gelukkig. Veel meer dan mijn kinderen en mijn zaak (Julia en haar man hadden een slagerswinkel, red.) had ik nooit nodig om gelukkig te zijn. En dan gaan we nu eten! Want door altijd goed te eten, ben ik zover gekomen. En ook dankzij mijn huisdokter natuurlijk (Bart Van Bosstraeten, red.) die ik al ken sinds hij in een kort broekske rondliep. Ook hem kan ik niet missen. Hij staat altijd voor me klaar.”

Foto: Dirk Vertommen

Na wat versnaperingen reed plots een grote, witte Cadillac Eldorado uit 1976 de oprit van het woonzorgcentrum op. Die nam Julia Van Hool mee voor een korte rit door het stadscentrum. Op de Grote Markt zwaaiden mensen naar haar, daarna ging het naar de Maasfortbaan 106, waar Julia tot voor enkele jaren woonde. De rit eindigde aan restaurant In den Draaiboom.

Paling in ’t groen

“Het was haar wens om op Moederdag met de kinderen daar paling in ’t groen te gaan eten”, zegt Flor Op de Beeck, een van haar zonen. Voor het coronatijdperk namen we haar daar geregeld mee naartoe en de voorbije maanden ging ik daar, als ze er in had, paling in ’t groen afhalen.”

Voor wie eraan twijfelt: het gaat nog altijd zeer goed met Julia Van Hool. “Ik zie en hoor wat minder dan vroeger, maar ik heb geen pijn. Ik ga in ieder geval veel moeite doen om 112 te worden.”