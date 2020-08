Schietincident Antwerpen blijkt knal uit pepperspraytoestel

Een mogelijk schietincident dat vrijdagavond voor paniek zorgde in het centrum van Antwerpen, blijkt om een naar de grond gericht schot uit een pepperspraytoestel te gaan. Dat zegt het Antwerpse parket zaterdag. De feiten deden zich voor in een appartement boven een restaurant op de Grote Markt in Antwerpen, waar verschillende klanten de politie verwittigden nadat ze een luide knal hadden gehoord. Drie betrokkenen werden gearresteerd, maar niet aangehouden.

Verschillende klanten van het restaurant hoorden een luide knal en zagen een man met iets wat op een wapen gelijkt uit het appartement komen. Na onderzoek blijkt het om een pepperspraytoestel te gaan, dat eruitziet als een alarmpistool, bevestigt Caroline Vanderstokker van het Antwerpse parket.

“Drie mensen werden gearresteerd en geven elk een andere versie van de feiten waarbij gelukkig geen slachtoffers vielen”, zegt ze. “Er was een discussie, maar waarover die ging, is nog niet duidelijk. De drie werden voor deze feiten niet aangehouden, maar het onderzoek wordt uiteraard voortgezet. Het pepperspraytoestel is een verboden wapen.”

De bewoner van het appartement moet zaterdagnamiddag wel voor de onderzoeksrechter verschijnen omdat heel wat drugs werd aangetroffen in zijn woning. Een onderzoek naar handel en bezit van verdovende middelen werd opgestart. De onderzoeksrechter beslist in de loop van de namiddag of hij daarvoor aangehouden wordt of niet.