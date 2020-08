Spanje viseert nu rokers in strijd tegen corona, maar Belgische virologen vinden dat niet zinvol: “Opletten met reflex om regels te blijven uitvinden”

In een nieuwe poging om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken, voert het noodlijdende Spanje een rookverbod in op openbare plaatsen. Op straat en op de terrassen van horecazaken mag je geen sigaret meer aansteken. “Maar het heeft geen zin om maatregels te blijven verzinnen”, zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano, die de zin van de maatregel in twijfel trekt. “Mensen moeten de basisregels respecteren, alleen dan kan het virus verdwijnen.”

Op alle plaatsen waar het onmogelijk is om twee meter afstand te houden tot andere mensen, is roken sinds donderdag verboden in Galicië en de Canarische Eilanden. Dat is onder meer het geval in Andalusië ...