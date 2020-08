Verdwenen man uit Oud-Heverlee na drie weken levenloos teruggevonden

Leuven / Oud-Heverlee - Zaterdagmiddag omstreeks 12.30 uur is het levenloze lichaam van Eduard Timmermans (77) teruggevonden in Heverlee. Er werd de afgelopen drie weken met man en macht naar hem gezocht nadat hij verdween uit een woon-zorgcentrum. Zijn familie reageert emotioneel op Facebook. “Rust in vrede, pa.”

“Het is voorbij, onze grote zoektocht naar pa, is geëindigd.” Dat schrijft de familie van Eduard ‘Eddy’ Timmermans (77) op Facebook. De zeventiger verdween drie weken geleden uit een woon-zorgcentrum in Heverlee en werd zaterdagmiddag levenloos teruggevonden. Het lichaam van de man werd achter de gebouwen van de KUL in Heverlee in de Willem De Croylaan gevonden. Over de precieze doodsoorzaak is nog niets geweten.

“Verschillende Vlaamse en Nederlandse reddingshonden gesteund door PZ Leuven en Federale cel Vermiste Personen hebben vanochtend deelgenomen aan een grote zoekactie rond het Heilig Hart Instituut, Heverleebos en omgeving. Het zijn deze honden die vanmiddag onze pa gevonden hebben. Drie weken geleden is hij gaan wandelen uit het WZC te Heverlee. Het was zijn wens om daar te vertrekken en terug te keren naar zijn vrouw, ons ma”, schrijft zoon Maarten op Facebook.

Hij benadrukt ook dat ze iedereen willen bedanken die zijn steentje heeft bijgedragen aan de grote zoekacties. Er werd de afgelopen weken dan ook met man en macht gezocht naar Eddy. Speurhonden, een helikopter, de civiele bescherming en honderden vrijwilligers werden ingezet. “Onze zoektocht is voorbij. Rust in vrede pa.”