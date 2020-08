Na de rellen, de rust: muisstil ‘topweekend’ aan de kust, waar “handelaars de dupe zijn”

Blankenberge / Knokke-Heist - Wie van niet beter wist, dacht dat we zaterdag ergens mei waren. Tijdens het laatste topweekend van de zomer bleef het muisstil aan de kust. Het wisselvallige weer (23 graden zonder zon), maar vooral de rellen van vorige week hielden dagtoeristen grotendeels weg. Burgemeester Daphné Dumery (N-VA) van Blankenberge zag het met lede ogen aan. “Vooral voor onze handelaars is dit erg. Het is momenteel veilig om van onze stad te genieten”, klinkt het het.

Alle ogen waren dit weekend gericht op Blankenberge, na de rellen van vorige week. Het beloofde een zacht laatste topweekend van de zomer te worden, maar de dagtoeristen bleven deze keer wél massaal weg. Dat had verschillende redenen. Ten eerste kregen toeristen enkel een waterzonnetje voorgeschoteld, en vanuit verschillende hoeken was er opgeroepen om zeker niét naar de kust af te zakken.

Die echo werd dus massaal gehoord. “Op het strand ligt nog geen duizend man”, aldus hoofdredder Tom Cocle. “Veel mensen hebben hun portie strand afgelopen zomer al gehad. En de gebeurtenissen van vorige week spelen natuurlijk ook een grote rol. Daar kunnen we niet naast. Tel daarbij dat het geen topweer is, en je krijgt dergelijke bezetting.” Nergens moest een strandzone afgesloten worden.

De politie was zichtbaar aanwezig in Knokke. Foto: tlg

Voorbereid op het ergste

In Blankenberge was men nochtans voorbereid op het ergste. Burgemeester Daphné Dumery en de ordediensten (N-VA) hadden signalen opgevangen dat bepaalde extreemrechtse groepen amok zouden komen maken. “Maar het is hier doods voor het topweekend van 15 augustus”, aldus politiewoordvoerder Philip Denoyette. Helemaal ongegrond was die vrees niet: zaterdagochtend werd een groep Hells Angels gespot op de Zeedijk. De motorbende dronk er gezellig... koffie. De groep werd meteen in de gaten gehouden door de politie, die geen strafbare feiten kon vaststellen. Ook de harde kern van Club Brugge was aanwezig, dat bevestigde Dumery aan onze redactie. “De signalen die door de politiediensten waren opgepikt, klopten dus. Niet voor niets dat we zoveel bijstand krijgen. We moeten dit ernstig nemen. Dit zijn jammer genoeg de naweeën van wat er vorig weekend is gebeurd.”

“In totaal staan er 40 politieagenten klaar in het geval er problemen zouden opduiken. Tien agenten staan aan het station, 30 lopen er rond in het stadscentrum en op de dijk”, aldus Dumery. “Maar de rust lijkt dus teruggekeerd.” De burgemeester zegt nu “samen de bladzijde te willen omdraaien.”

“Erg voor handelaars”

Vorige week zondag sloot de burgermoeder de stadsgrenzen nog voor dagtoeristen omdat Blankenberge een “time-out” nodig had. Zaterdag ontplofte de boel en raakten tientallen jongeren slaags met politie en ordediensten. Nu alles opnieuw rustig is, zijn mensen die zich aan de coronaregels houden opnieuw helemaal welkom in de populaire badstad.

Maar de toerist blijkt momenteel niet echt trek te hebben in een dagje Blankenberge. “De schrik zit er nog steeds in. En dat is vooral erg voor de lokale handelaars”, zucht Dumery. Ze riep haar inwoners op sociale media op om enkele positieve boodschappen en promotie van de stadsdiensten te delen. “Maar ik hoor van collega’s dat het ook in hun badplaatsen erg kalm is”, aldus Dumery. Enkel Knokke-Heist flirtte even met de ‘gele’ grens. “Mensen moeten opnieuw vertrouwen krijgen in de kust als vakantiebestemming. En dat zal jammer genoeg nog even duren.”

Ook in Knokke bleef de grote stormloop uit. Foto: tlg

