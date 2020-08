17-jarige opgepakt in Schaarbeek die eerder ook al gearresteerd werd voor rellen in Blankenberge

Archiefbeeld: rellen in Blankenberge

Blankenberge / Brussel / Schaarbeek - De politie heeft vrijdagavond een 17-jarige Brusselaar opgepakt die eerder ook al betrokken was bij de rellen in Blankenberge. De jongeman daagde de politie uit en gedroeg zich agressief. Bij zijn arrestatie verwondde hij twee agenten.

Vrijdagavond omstreeks kwart voor 23 was de politie in de buurt van het Liedtsplein in Schaarbeek voor een verkeerscontrole. Daarbij provoceerde een jongeman de politie die overgingen tot een identiteitscontrole. “De man verzette zich daar tegen riep omstaanders op om hem te helpen”, zegt Willemien Baert van het Brussels parket. De agenten konden de man arresteren, maar raakten daarbij allebei gewond. Ze zijn enkele dagen werkonbekwaam.

Na afloop bleek dat de jongeman vorige week zaterdag ook al opgepakt werd voor de rellen in Blankenberge en moest toen voor de jeugdrechter verschijnen. Ook vandaag moest hij daar passeren wegens weerspannigheid, smaad en slagen en verwondingen tegen de politie. De jeugdrechter heeft beslist om de minderjarige te plaatsen in een open instelling.

