Zwaar verkeersongeval op E40: bestuurder in kritieke toestand

De E40 richting Brussel is sinds 15 uur grotendeels versperd door een verkeersongeval ter hoogte van Ternat.

Over de omstandigheden is voorlopig weinig duidelijkheid. Volgens getuigen begon een bestuurder plots te zigzaggen. Vermoedelijk werd de man onwel. Het voertuig kwam dwars over de rijbaan te staan, waarna twee auto’s er op inreden. De bestuurder van de aangereden auto is in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Het parket stuurde een deskundige te plaatse.

In de richting van Brussel is het 40 minuten aanschuiven. In de richting van Gent staat een kijkfile.