Zesjarig Nederlandse meisje dood aangetroffen in vakantiepark Molenheide

Houthalen-Helchteren - In het Park Molenheide in Houthalen-Helchteren is deze namiddag rond 15.30 uur het lichaam van een zesjarig meisje teruggevonden in de natuur. De doodsoorzaak is nog niet gekend, maar alles wijst in de richting van een ongeluk.

De directie van het Park Molenheide maakte het nieuws bekend op de facebookpagina van het park. Het meisje werd om 15.30 uur teruggevonden. Ze is van Nederlandse afkomst en verbleef met haar familie in het bungalowpark. Over de doodsoorzaak is nog niets geweten, maar volgens de directie wijst alles in de richting van een “tragische ongeluk.” Er loopt momenteel een onderzoek.