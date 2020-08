Levenslang voor pedofiel die vrouwen manipuleerde zodat ze kinderen misbruikten

Een Britse pedofiel die vrouwen manipuleerde zodat ze zichzelf zouden filmen terwijl ze kinderen misbruikten, werd zaterdag tot een levenslange celstraf veroordeeld. “Een totaal gebrek aan empathie, inzicht en wroeging.”

“Meester en slaaf”, zo noemde de 36-jarige Britse James Jewell en de tien jaar jongere Kristy Kimber elkaar. Hij is een pedofiel die vrouwen manipuleerde. Zij was één van de vrouwen die zijn vreselijke verzoeken geregeld uitvoerde. Ze filmde zichzelf en stuurde de beelden dan door naar Jewell.

Het duistere werk van de twee kwam aan het licht toen een collega de telefoon van Kimber repareerde en één van de video’s zag. De collega stapte onmiddellijk naar de politie, die de twee in 2018 arresteerde. Hij kreeg levenslang, zij negen jaar. Kimber bekende uiteindelijk 15 gevallen van kindermisbruik. Jewell, die al langer door de politie in de gaten gehouden werd, bekende uiteindelijk 14 misdrijven. Daaronder het aanmoedigen van kindermisbruik, het verspreiden van kinderporno en het maken van kinderporno.

Jewell werd door de rechter hard aangepakt. Die zei dat Jewell had toegegeven “aan de uitersten van verdorvenheid door vrouwen te manipuleren” en benadrukte dat het hier ging over het aanzetten van systematisch misbruik. “Jij speelde hierin een cruciale rol. Er was een verontrustend patroon te merken in de communicatie met verschillende vrouwen. Jij was daarin dominant en controlerend. De vrouwen waren erg onderdanig tegenover jou.”

“Het moet gezegd worden dat de uitersten van verdorvenheid die deze overtredingen aan het licht brengen, ronduit verschrikkelijk zijn. U hebt duidelijk misbruik gemaakt van mevrouw Kimber. Ze was onder jouw controle. U was de leidende geest in het uitvoeren van dit verschrikkelijke misbruik.”

De rechter vertelde Jewell ook dat hij een “totaal gebrek aan empathie, inzicht en wroeging” had voor het lijden van de minderjarige slachtoffers.