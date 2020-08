Man redt vrouw uit kaken van witte haai: “Onvoorstelbaar dapper”

Voor de kust van Port Macquarie, enkele honderden kilometers ten noorden van Sydney, werd een 35-jarige surfster gered uit de kaken van een witte haai door een andere surfer.

De surfer sprong op de witte haai en klopte op de snuit. De haai, die naar verluidt drie meter lang was, liet de vrouw daarop los. Zij liep zware verwondingen op en moest geopereerd worden. Haar toestand is momenteel stabiel. De andere surfer liep zelf geen verwondingen op.

De vrouw heeft enorm veel geluk gehad, zegt Steven Pearce, directeur van de reddingsdiensten in New South Wales. De haai had de vrouw in de kuit en het dijbeen vast. “Een andere surfer peddelde erheen, besprong de haai en stompte het beest totdat hij losliet.” Pearce, zelf ook een fanatiek surfer, spreekt van een ’onvoorstelbaar dappere daad’. “We hebben hier in de laatste maanden verschillende aanvallen gehad en dat je dan uit je eigen ’safe zone’ durft te peddelen naar een plek waarvan je weet dat er een grote haai is... dat vind ik ongelooflijk”, vertelt hij aan The Daily Mail.

De laatste weken werd de kust van New South Wales al driemaal opgeschrikt door haaienaanvallen . Sinds januari zijn er in Australië al vijf mensen omgekomen door zulke aanvallen.