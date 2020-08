Thorup of eronder mislukt

Een kat in het nauw maakt soms vreemde sprongen. Jess Thorup was een kat in het nauw. Afstevenend op een gerateerde seizoensstart, ging hij tegen Kortrijk all-in. Maar het Thorup of eronder-offensief pakte verkeerd uit. De 0 op 6 is een feit en wie het huis kent, weet dat de trainer dan onder druk komt.

Wie wordt het slachtoffer van een tweede nederlaag op rij bij AA Gent? Dat wordt de vraag de komende dagen in de Ghelamco Arena. Want met twee matchen op rij verliezen, met de titelaspiraties die er zijn, roep je een crisis over jezelf af. De nederlaag op Sint-Truiden eiste alvast meteen drie slachtoffers. Depoitre en Bezus verdwenen uit de aanval, Niangbo en Dorsch verschenen aan de aftrap. De Duitse aanwinst nam de positie van Odjidja in, die een rijtje hoger kwam te staan, in de leegte die David heeft gelaten. Ook kind van de rekening was doelman Thomas Kaminski. Nadat zijn communicatiefout met Plastun een doelpunt kostte, moest hij al baan ruimen voor nieuwkomer Davy Roef. Intrinsiek keepers van een gelijkaardig niveau, waardoor de komst van een nieuwe doelman nog tot de mogelijkheden behoort.

Dan was de blunder van Kortrijk-doelman Jakubech een stuk flagranter maar KV Kortrijk heeft niet de wisselmogelijkheden van Gent. En dus was Rougeaux die de voorkeur kreeg op Gents jeugdproduct Ritière de enige wissel. De Kerels vielen diep terug, met een vijfmansdefensie en daar vlak voor een tweede afweergordel. Het Gentse spel verliep te traag om een bres te slaan in de egelstelling die Yves Vanderhaeghe had bedacht. Ondanks de wijzigingen kwam AA Gent voor de tweede week op rij te slap voor de dag. Noch Odjidja als tien, noch Dorsch een rijtje lager, bleken de onmiddellijke remedie voor het gebrek aan snijdende combinaties. Voorin gaf Niangbo evenmin een surplus.

Kortrijk had nochtans amper de bal, maar toen het toch eens tot de overkant kwam, bleek dat Thorup misschien de verkeerde wissels had uitgevoerd. Want ondanks onmiddellijke betrokkenheid bij beide tegengoals op Stayen, stond Igor Plastun wel nog in de ploeg. Opnieuw stond de Oekraïener voor lul. Terem Moffi draaide eenvoudigweg van hem en stond plots oog in oog met Roef: 0-1. Het nieuwe sluitstuk van Gent had nog geen bal moeten pakken.

Foto: BELGA

Vijf minuten voor de rust versierde Gent dan toch een paar kansjes. Yaremchuk legde twee keer aan van buiten de zestien – een keer had Jakubech daar moeite mee - en er was een te slappe kopbal va een vrijstaande Ngadeu. Aan de overzijde zweefde Roef een schicht van Van Der Bruggen van onder zijn lat.

Thorup liet Owusu in de kleedkamer, bracht Depoitre in en schoof Odjidja weer een rij achteruit. Desondanks was het weer Roef die op de proef werd gesteld. Op een lage schuiver van Dewaele ging hij goed plat, Castro-Montes voorkwam dat Mboyo profiteerde van de rebound.

Tweede voor Plastun

Voor het uur combineerde AA Gent zijn eerste kans bij elkaar, maar Jakubech pareerde de poging van Yaremchuk. Nog voor het uur had Thorup zijn drie wissels al uitgeput. Dorsch en Niangbo moesten eraf, voor Bezus en Kleindienst. Met drie centumspitsen voorin, van een gewaagde ingreep gesproken. Maar voor de Deen was het erop of eronder. Voor zijn team maar met het geringe krediet dat hij zelf heeft – zeker na een potentiële 0 op 6 – ook voor zichzelf. Meteen na die derde wissel maakte AA Gent gelijk, al had dat niets met de wissels te maken. Net als op Stayen kopte Plastun de 1-1 binnen. Wat de existentiële vraag oproept: maakt zijn kopkracht, defensief én aanvallend, zijn foutjes achterin goed?

Foto: BELGA

Kortrijk kreeg het even moeilijk, ook al viel er op de counter meer ruimte. Jakubech redde eerst een vrije trap van Castro-Montes. Het was echter invaller Kleindienst die dé kans op een zege naast kopte. Een bijzonder pijnlijke misser want Kortrijk scoorde wel. Guéye dook in de rug van de Gentse defensie en legde terug op Van der Bruggen. De gewezen Buffalo – die net na rust nog in het zijnet besloot – miste niet: 1-2. De Gentse defensie stond erbij en keek ernaar, een doorregende Yves Vanderhaeghe jubelde.

Gent hing in de touwen. Alleen een kansje van Kleindienst werd nog de nek omgewrongen. Kortrijk pakt zijn eerste zege in de Ghelamco Arena in zes jaar, AA Gent flirt met een crisis. Of hoe er na de 0 op 6 onvermijdelijk naar trainer Jess Thorup zal worden gekeken. Als hij het slachtoffer maar niet wordt.