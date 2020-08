Waarom Donald Trump, met zijn vriend aan het hoofd van het bedrijf, de Amerikaanse post muilkorft

Zonder flink wat extra miljoenen kan US Postal Services (USPS) onmogelijk de miljoenen stembrieven voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen tijdig afleveren in de telbureaus, zo waarschuwde de Amerikaanse tegenhanger van onze Bpost. Hoewel USPS geleid wordt door een belangrijke financiële sponsor van Trump, is de president niet van plan die vraag te honoreren. Volgens hem leidt stemmen per brief tot fraude en zal het zijn rivaal Joe Biden bevoordelen. Al is niets wat het lijkt...