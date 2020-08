Stunt van formaat: Lyon kegelt Manchester City en Kevin De Bruyne uit Champions League

Het wordt twee keer Frankrijk-Duitsland in de halve finales van de Champions League. RB Leipzig-PSG was al bekend, nu weten we ook dat Bayern München voorbij Lyon moet als het naar de finale van het Kampioenenbal wil. De Fransen klopten Manchester City verrassend met 1-3, het doelpunt van Kevin De Bruyne mocht niet baten.

De jonge Eric Garcia kreeg weer een kans van Manchester City-coach Pep Guardiola, Kevin De Bruyne kreeg controleurs Gündogan en Rodri bij zich op het middenveld. Aan de overkant stond Jason Denayer aan de aftrap.

Lissabon is een prachtige stad met verrassingen achter elke hoek, en dat blijkt ook als er gevoetbald wordt. Want het was underdog Lyon die het beste opende én op voorsprong kwam. Maxime Cornet werkte met finesse af in de benedenhoek. Voor de Fransman is het al zijn vierde Champions League-doelpunt tegen City.

Maxime Cornet scoorde tegen Manchester City, en dat was niet de eerste keer. Foto: EPA-EFE

Pep Guardiola had een opvallend tactisch plannetje uitgedacht en spiegelde zijn ploeg aan de elf van Lyon. Maar dat idee werkte voor geen meter. Man City vond zijn draai niet, al volstond een flits van De Bruyne bijna voor de gelijkmaker: Sterling stuitte op de doelman.

Doelpunt De Bruyne volstaat niet

Na de pauze wachtte de Citizens dan ook een zware klus. De blauwhemden namen de match in handen, maar grote kansen leverde dat niet meteen op. De Bruyne probeerde het een paar keer op een vrije trap, maar zonder succes.

Kevin De Bruyne scoorde in de tweede helft de gelijkmaker, maar dat volstond niet om de halve finales te halen. Foto: AP

Twintig minuten later was het dan toch prijs. Sterling haalde de achterlijn en legde de bal terug voor de aanlopende De Bruyne. Die werkte fraai af en hing de bordjes gelijk. Erop en erover, zou je denken, maar dat liep even anders. Laporte speelde onhandig in op een tegenstander en de counter van Lyon was dodelijk. Invaller Dembélé glipte door de buitenspelval en mocht alleen op Ederson af. Hij faalde niet en maakte er 1-2 van. De VAR keek nog even naar eventueel buitenspel en een mogelijke fout, maar gaf groen licht.

Dembélé bezorgde Lyon een verrassende overwinning met twee late goals. Foto: AFP

Nieuwe kopzorgen voor Pep Guardiola, en die werden enkele minuten later nog wat groter. Eerst miste Raheem Sterling voor een leeg doel, nadien ging doelman Ederson nog blunderen. De goalie loste een schot, Dembélé duwde de doodsteek binnen. Een gouden wissel van trainer Garcia, die sterspeler Depay had gewisseld voor de Franse aanvaller. Manchester City sluit het seizoen zo af met enkel de League Cup op zak. Het was tevens de laatste match van David Silva bij de Citizens.

Kevin De Bruyne: “Hetzelfde liedje”

Het was een uitgelaten Kevin De Bruyne die de pers te woord stond na de uitschakeling. “Ik ben mentaal moe. De eerste helft speelden we te traag en vonden we weinig opties. Lyon speelde goed. Nadien waren we beter en dwongen we kansen af, maar op het einde gaven we twee gemakkelijke goals weg. Same old story”, aldus de middenvelder.

“We komen om te winnen, maar het lukt weer niet in de Champions League. Dit team is geweldig, maar we maakten te veel fouten. En dat deden we al heel het jaar. We moeten in de spiegel kijken en sterker terugkomen. Deze ploeg is ongelooflijk, het beste team waar ik al in speelde, maar we maakten gewoon te veel fouten.”

De Bruyne was ook kritisch voor het drukke speelschema. “We hebben geen tijd om te rusten. FA Cup, Premier League, Champions League ... UEFA moet hierover nadenken. Spelers zullen mentaal en fysiek wel klaar zijn binnen twee maanden, maar wat over zes maanden? Geld is baas, dus volgen we maar.”