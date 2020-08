Bekken gebroken, longen aangetast en seizoen voorbij, maar: “Remco leeft nog, en hij kan nog praten, dat is het allerbelangrijkste”

Het seizoen van de sportman van het jaar is onherroepelijk voorbij. Het verdict in het ziekenhuis van Como na een ijzingwekkende salto in de gevaarlijke afdaling van de Muro di Sormano: een bekkenbreuk. Ook aan de longen is er schade. Toch mag Remco Evenepoel (20) gerust een schietgebedje doen, want dit had veel en veel erger kunnen aflopen. Geen verwacht sportief, maar een verhoopt extrasportief mirakel.