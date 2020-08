Groei nieuwe besmettingen vertraagt, nieuwe overlijdens en hospitalisaties in de lift

De groei van het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft verder vertragen. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het aantal nieuwe overlijdens en hospitalisaties zit nog steeds in de lift. De trends lijken zich dus voort te zetten.

Tussen 6 en 12 augustus werden er gemiddeld 588,3 besmettingen per dag geregistreerd. Dat is een stijging met 1 procent in vergelijking met een week eerder. Dat percentage daalt al enkele dagen: zaterdag was er nog een stijging op weekbasis met 5 procent, vrijdag ging het nog om een stijging met 9 procent. In totaal zijn er nu al 77.869 besmettingen vastgesteld.

In de periode van 6 tot 12 augustus stierven er per dag gemiddeld 7,3 mensen aan het virus, meer dan een verdubbeling (+104 procent) met een week eerder. In totaal kwamen al 9.935 mensen om het leven.

Het gemiddelde aantal nieuwe hospitalisaties steeg in dezelfde periode met 33 procent, tot 31 per dag. Er liggen nu 309 (-1) mensen in het ziekenhuis, van wie 82 op intensieve zorgen (+2). 43 (-2) van hen worden beademd. Sinds het begin van de coronapandemie werden al 18.680 mensen opgenomen in het ziekenhuis.