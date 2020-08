Trump wil volgende week “snapback”-mechanisme tegen Iran activeren

De Amerikaanse president heeft zaterdag gemeld dat de VS wel degelijk gebruik gaan maken van het “snapback”-mechanisme om sancties tegen Iran te reactiveren. Hij zei dat nadat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vrijdag een verzoek van de VS verwierp om het wapenembargo tegen Iran te verlengen. Hij gaf ook aan waarschijnlijk niet te zullen deelnemen aan de top van de Russische president Vladimir Poetin tussen de landen die het nucleair akkoord in 2015 ondertekenden en Iran.

“We weten hoe de stemming (in de Veiligheidsraad, red.) ging aflopen, maar we gaan een “snapback” uitvoeren, dat zullen jullie volgende week zien”, aldus de president tijdens een persconferentie in Bedminster, New Jersey.

VN-ambassadeur Kelly Craft gaf vrijdag ook al dat de VS “volledig het recht hebben om de snapback te starten van bepalingen uit vroegere resoluties van de Veiligheidsraad”. Volgens haar gaan de VS “in de komende dagen hun belofte waarmaken om er alles aan te doen om het wapenembargo te verlengen”.

De zogenaamde snapback werd opgenomen in het nucleair akkoord van 2015 tussen Iran en de VS, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, China, Frankrijk, Duitsland en de Europese Unie. Het werkt als een “zwaard van Damocrles” dat moet verzekeren dat Teheran zich houdt aan het akkoord.

De VS stapten in 2018 uit het akkoord en de beslissing om unilateraal de sancties te reactiveren is dan ook omstreden. Experts vrezen dat de activering van het mechanisme het einde zou kunnen betekenen van het akkoord.

Trump gaf ook aan dat hij waarschijnlijk niet zou deelnemen aan een virtuele top tussen de 5+1 en Iran, die Vladimir Poetin wil organiseren. “Ik neem waarschijnlijk niet meer deel. Ik denk dat we gaan wachten tot na de verkiezingen”, zei hij daarover.