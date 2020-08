Prins Harry’s speech deed Kate Middleton traantje wegpinken op haar trouwdag

Prins Harry gaf op de trouwdag van zijn broer Prins William een speech die zó ontroerde, dat Kate Middleton een traan wegpinkte. Wat hij precies zei op dat huwelijksfeest in 2011, schrijft royal biographer Katie Nicholl in een biografie over prins Harry. En ook wat hij nog net uit zijn toespraak schrapte.

Als getuige had prins Harry een belangrijke taak te verrichten op de trouwdag van zijn broer op 29 april 2011: een speech geven voor de driehonderd gasten. Hoewel de twee vandaag wat uit elkaar gegroeid lijken - Harry woont met zijn vrouw Meghan Markle en hun zoon Archie intussen in Santa Barbara - was de broederliefde jaren geleden wel duidelijk af te leiden uit Harry’s speech.

Prins Harry op het huwelijk van zijn broer William in 2011 Foto: PA Archive/PA Images

Wat prins William en zijn vrouw Kate na hun kus op het balkon te horen kregen? Dat schrijft koninklijk auteur Katie Nicholl in de biografie Harry: Life, Loss and Love: “De speech was opgesmukt met Harry’s typisch gevoel voor humor, en hij spotte dat William geen romantische ziel was voor hij Kate ontmoette. Dus ik wist dat het serieus was toen William plots flirtte over de telefoon met Kate, vertelde de prins. En toen Harry zei dat de tien jaar durende romance van het koppel zijn inspiratie was, pinkte Kate een traan weg.”

Al onthult het boek ook wat prins Harry niét zei in zijn speech tijdens de receptie in Buckingham Palace. Zijn toenmalige vriendin, Chelsy Davy, liet hem één zin schrappen uit vrees dat het Kate beschaamd zou maken voor hun driehonderd gasten. Nicholl schrijft: “Chelsy had hem geholpen met de speech en adviseerde hem om de opmerking over Kate haar killer legs te schrappen, omdat het de bruid voor schut zou zetten.”