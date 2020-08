Marc Van Ranst: “Legitimiteit? Je m’en fous”

Of Marc Van Ranst zijn boekje niet te buiten ging toen hij zelf actie ondernam om mondmaskers zo snel mogelijk in ons land te krijgen, gezien hij geen beleidsmaker is. Die vraag werd de viroloog voorgelegd tijdens een interview met De Morgen dit weekend. Zijn antwoord: “Het moést gebeuren. Ben ik verkozen? vraag je je dan niet af.”

Volgens Marc Van Ranst draaiden de bestellingen van mondmaskers door de Belgische overheid volledig in de soep. “Op een gegeven moment zaten ze te bieden op een onlineveiling in Albanië om een machine aan te kopen om zelf mondmaskers te maken”, zegt hij in De Morgen. Dus ondernam de viroloog zelf actie, zette hij mee de zelfmaakactie op poten en nam contact op met handelsfederatie Comeos om supermarkten via hun leveranciers mondmaskers te laten bestellen.

“Het moest gebeuren. Had een van die ministers het op dat moment gedaan, ik was zo stil als een muisje geweest”, zegt hij daarover.

Waar hij de legitimiteit daarvoor haalde, werd hem gevraagd, gezien hij niet verkozen is. “Je m’en fous. Je hebt een crisis en we waren het er met de collega’s over eens wat de manier was om die crisis enigszins te beheren. Legitimiteit is dan van secundair belang.”

“(...) Dat doe je enkel in een crisis en bij afwezigheid van anderen die die rol opnemen. Ben ik verkozen?, dat vraag je je dan niet af. Je bent viroloog, epidemioloog, infectioloog: dat ben je niet enkel voor je eigen universiteitje.”