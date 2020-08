Guardiola krijgt de wind van voren in Engeland na uitschakeling in Champions League (en zelfs Vincent Kompany wordt erbij gesleurd)

Ook in Engeland vielen ze van hun stoel toen ze zagen dat Manchester City zich de kaas van het brood liet eten door Lyon (1-3) in de kwartfinales van de Champions League. Trainer Pep Guardiola moet het ongelden in de Engelse media.

LEES OOK. Stunt van formaat: Lyon kegelt Manchester City en Kevin De Bruyne uit Champions League

LEES OOK. Buitenaards! Kevin De Bruyne doet monden openvallen met geweldige pass met buitenkant voet

Aan de andere kant van het Kanaal zien ze wel meerdere redenen voor de uitschakeling tegen Lyon, ondanks 67% balbezit en liefst 19 schoten op doel namens City. De ongelofelijke misser van Raheem Sterling bijvoorbeeld, die bij een 1-2-achterstand en met nog enkele minuten op de klok vanop enkele meters van doel onbegrijpelijk over trapte. Of de 1-2 zelf, waar een overtreding van doelpuntenmaker Moussa Dembélé (niet te verwarren met onze landgenoot) aan vooraf leek te gaan.

“Maar de grootste verantwoordelijkheid ligt bij de aanpak van Guardiola, waar te veel over nagedacht was en te veel respect van uitging”, klinkt het streng bij de Britse openbare omroep BBC. “City gaf Lyon op die manier zelf vertrouwen. Het lijkt erop dat Guardiola het opnieuw te moeilijk heeft gemaakt, een probleem dat we ook al zagen in zijn vorige strategieën in de Champions League. Lyon is een degelijke ploeg, maar goed genoeg om Guardiola zo drastisch van tactiek te doen veranderen? Welnee.”

Foto: AP

Het is al het vierde jaar op rij dat Guardiola met City al uitgeschakeld is nog voordat de halve finales beginnen. “Hij blijft maar dezelfde fouten maken in de Champions League. Hij denkt te veel na over dingen”, zegt ook analist Danny Murphy (ex-Liverpool) in The Daily Mail. “In plaats van zoals altijd met vijf verdedigende en vijf aanvallende spelers te beginnen, startte hij met zeven verdedigende spelers en slechts drie aanvallers. Voor de vijf verdedigers van Lyon was het dus relatief makkelijk om enkel Raheem Sterling, Gabriel Jesus en Kevin De Bruyne in de gaten te houden.”

Het gemis van Kompany

In Engeland zien ze dit als voornaamste reden waarom Guardiola er maar niet in slaagt succes te hebben op het kampioenenbal. “De Champions League lijkt wel op die manier wel vervloekt voor City en zijn manager, die de beker met de grote oren al sinds 2011 niet heeft kunnen winnen”, aldus de BBC. Murphy: “Ik snap maar niet waarom Guardiola, één van de beste trainers die we al gezien hebben, zo’n achilleshiel heeft op Europese avonden. Ik ben er zeker van dat City Lyon makkelijk geklopt zou hebben als ze hun normale spel gespeeld zouden hebben.”

Daarnaast wijzen ze bij de BBC ook naar de verdediging van City, waar Lyon bij de schaarse keren dat het eens aan de overkant geraakte wel erg makkelijk doorheen kon wandelen. Met name verdediger Aymeric Laporte zag er enkele keren niet goed uit. “Guardiola heeft beslist een fout gemaakt door het leiderschap en de aanwezigheid van Vincent Kompany niet te vervangen na diens vertrek”, klinkt het. “Na de komst van (verdediger) Nathan Ake zijn ook verdere versterkingen, genre Kalidou Koulibaly van Napoli, hoognodig.”

Guardiola: “Club opnieuw opbouwen”

Het is wat het is”, reageerde coach Pep Guardiola na de Europese exit. “Op een dag zullen we de kloof naar de halve finales dichten. We moeten de club opnieuw opbouwen. In deze competitie moet je als ploeg perfect zijn. Maar niets aan te doen, we zullen het opnieuw moeten proberen. Het is zoals in het leven. We moeten weer opstaan en doorgaan. We hadden het moeilijk in de eerste 25 minuten, maar in de tweede helft voelden we ons vrij.”